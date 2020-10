Akudama Drive in arrivo su VVVVID.it con Anime Factory e Dynit

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude l’intera offerta anime della società, è orgogliosa di annunciare di aver acquisito i diritti di Akudama Drive la nuova serie anime di Studio Pierrot e Too Kyo Games. Anime Factory ha siglato un accordo con Dynit, per portare la serie al pubblico italiano sulla piattaforma streaming on demand VVVVID.it su cui sarà disponibile in simulcast ogni giovedì, a partire dall’8 ottobre 2020, alle 20:00.

“Sono estremamente orgoglioso di questa acquisizione” ha dichiarato Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia. “Akudama Drive è un anime distopico con grande adrenalina e qualità, che tratteremo, così come facciamo con tutti i titoli che fanno parte della nostra line-up, con estrema cura sia per quanto riguarda il doppiaggio in italiano che per l’edizione fisica, in linea con la qualità che contraddistingue le edizioni di Anime Factory.” Ha poi aggiunto “Per la prima volta abbiamo unito le forze con Dynit in modo da portare questo attesissimo anime su VVVVID in simulcast in Italia e ringrazio entrambe le società per questa fruttuosa collaborazione”.

Il soggetto originale è di Kazutaka Kodaka, autore del celebre videogame Danganronpa, e la serie è diretta da Tomohiro Taguchi, regista di Persona 4 The Golden e Digimon Last Evolution. La colonna sonora è composta da Shigekazu Aida, mentre Cindy H. Yamauchi si è occupata dell’adattamento del character design creato da Rui Komatsuzaki.

SINOSSI

Molto tempo fa le regioni del Kanto e del Kansai sono state protagoniste di un conflitto che ha diviso il mondo. Al termine della guerra, il Kansai è diventato uno stato vassallo del Kanto sviluppandosi in modo autonomo. Tuttavia, il governo e le forze di polizia hanno ormai perso il controllo e il crimine è sempre più dilagante. Questi criminali sono chiamati “Akudama”.

Akudama Drive ti aspetta ogni giovedì, a partire dall’8 ottobre 2020, alle 20:00 su VVVVID.it.