A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky – In DVD e Bluray

Arriva in home video il nuovo capolavoro cinematografico dello staff autore di Toradora! e AnoHana: Tatsuyuki Nagai, Mari Okada e Masayoshi Tanaka.

Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, è fiera di annunciare che A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky, il nuovo lungometraggio di Tatsuyuki Nagai, scritto da Mari Okada (Maquia) e animato da Masayoshi Tanaka (your name. e Weathering With You), sarà disponibile da domani, 19 novembre 2020, in DVD, Blu-ray Limited Edition e Ultralimited Edition Blu-ray (a tiratura limitata e numerata).

In A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky, Aoi vive nella cittadina rurale di Chichibu con la sorella maggiore Akane, insieme alla quale abita dopo aver perso i genitori in un incidente. Un giorno, Shinnosuke, un ex fidanzato di Akane che era sparito dalla circolazione per anni, fa ritorno alla sua città natale. Nello stesso periodo, Aoi incontra accidentalmente Shinno, che si presenta all’improvviso come lo Shinnosuke delle superiori.

La pellicola segna la conferma della giovane popstar Aimyon (Anche se il mondo finisse domani – The Relative Worlds) nella colonna sonora di un anime. La splendida voce della cantautrice è presente nella canzone principale del film e nel brano di chiusura “Aoi”.

L’edizione italiana di questa incredibile e struggente storia romantica che unisce passato e presente, vede nel cast:

Alessandro Campaiola nel ruolo di Shinno e di Shinnosuke Kanamuro

nel ruolo di e di Vittoria Bartolomei nel ruolo di Aoi Aioi

nel ruolo di Martina Felli nel ruolo di Akane Aioi

nel ruolo di Emanuela Ionica nel ruolo di Chika Otaki

Le Limited Edition in DVD e Blu-ray di A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky includono i seguenti contenuti extra:

Sequenza titoli textless

Gallery dei cartelli

Original Preview

Trailer cinematografico

4 Card da collezione

Inoltre coloro che acquisteranno l’Ultralimited Edition Blu-ray (a tiratura limitata e numerata), oltre ai contenuti presenti nelle Limited Edition, troveranno anche: