47 metri – Uncaged- Recensione del secondo episodio diretto sempre da Johannes Roberts

47 Metri – Uncaged diretto da Johannes Roberts, è il sequel del sorprendente primo episodio del 2017, 47 metri, dello stesso regista. Previsto per il 2 luglio a noleggio sulle maggiorni piattaforme digitali è stato rimandato a data da destinarsi per la distribuzione italiana di Adler Entertainment.

Quattro adolescenti, decidono di saltare una gita organizzata in barca, per passare una giornata da sole in un luogo “segreto”: una piscina naturale all’interno della foresta dalla quale si può accedere, immergendosi, nella città sotterranea sommersa dei Maia. Ben presto scoprono però che questo labirinto sott’acqua è il territorio di caccia di una mortale specie di squalo.

Cosa funziona in 47 metri – Uncaged

Partendo dal presupposto che 47 metri – Uncaged non è un capolavoro, è un film che funziona se non possiamo fare a meno dei classici film “estivi” a base di squali e i vari b-movie che ne sono generati. Funziona se lo prendiamo semplicemente per quello che è: un film che non si sforza di strafare e che non propone niente di nuovo.

Diciamo che ci dà quella sensazione che rinfresca la calura estiva data dall’acqua.

Perché non guardare 47 metri – Uncaged

Da un film sugli squali ci si aspetta azione, terrore, sangue. Insomma del sano splatter almeno. Purtroppo, l’unica cosa che avrebbe potuto veramente risollevare il morale dello spettatore affezionato a questo filone viene a mancare. Quasi zero salti dalla sedia, troppo poco sangue, troppo pochi pezzi di corpi squartati. Solo un piacevole diversivo estivo.

