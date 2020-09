2001: Odissea nello Spazio entra nella Titans of Cult (Video Unboxing)

2001: Odissea nello Spazio: Il capolavoro di Stanley Kubrick disponibile dal 27 Agosto in edizione limitata Steelbook nella prestigiosa collana Titans of Cult, distribuita da Warner Bros. Home Entertainment, disponibile in esclusiva solo Amazon.it e DVD-Store.it.

La collana Home Video dedicata ai classici e agli ultimi successi cinematografici, realizzata in stretto contatto con gli Studios, si arricchisce di una nuova edizione limitata in Steelbook dedicata al celebre film di fantascienza del maestro Kubrick. Per molti ancora oggi il miglior film del genere Sci-fi di sempre.

Un dramma suggestivo dell’uomo contro la macchina, un’incredibile fusione di musica e movimento. Kubrick (che ha scritto la sceneggiatura insieme ad Arthur C. Clarke) inizia dai nostri antenati preistorici, poi attraversa i millenni (con uno dei jump cut più strabilianti della storia del cinema) fino allo spazio colonizzato per poi scaraventare l’astronauta Bowman (Keir Dullea) nelle profondità ignote dello spazio, forse addirittura verso l’immortalità. “Apri la saracinesca esterna HAL”. E che abbia inizio un incredibile viaggio senza precedenti

Guarda il video Unboxing di 2001 Odissea nello Spazio – Titans of Cult

La linea Titans of Cult vuole omaggiare i grandi cult del cinema con steelbook in edizione limitata e gadget unici da collezionare e anche 2001: Odissea nello Spazio non fa eccezione.

Per l’occasione troviamo all’interno della confezione oltre alla splendida steelbook, guarda il nostro Video Unboxing e il Photo Album, la bellezza di 3 dischi (Film in 4K Ultra HD, Film in Bluray e Bluray Bonus ricco di extra), 1 esclusiva spilletta smaltata e 1 Patch in tessuto.

I 3 Dischi sono ovviamente gli stessi presenti nella vecchia edizione, trovate qui la nostra recensione al tempo della sua uscita. La versione in Ultra HD presenta un disco in 4K di ottima qualità, perfetto per godere di questo immortale classico nel miglior modo possibile.

Questi gli extra presenti all’interno del disco Bonus:

Commento audio Keir Dullea e Gary Lockwood

Documentario – 2001: La realizzazione di un mito (43:08)

(43:08) Standing on the Shoulders of Kubrick: L’eredità di 2001 (21:25)

(21:25) Visioni di un futuro passato (21:31)

(21:31) 2001: Uno sguardo oltre il futuro (23:11)

(23:11) Cosa c’è lassù? (20:42)

(20:42) 2001: Effetti speciali (09:33)

(09:33) Look: Stanley Kubrick! (03:15)

(03:15) Intervista con Stanley Kubrick, solo traccia audio (76:31)

(76:31) Trailer (01:51)

Questi i Pro dell’edizione: