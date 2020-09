1918 – I Giorni del Coraggio – Recensione del Bluray del film

1918 – I Giorni del Coraggio: Disponibile dal 2 settembre in DVD e Bluray, per la distribuzione di Eagle Pictures, il film sulla Prima Guerra Mondiale con protagonisti Sam Claflin, Asa Butterfield e Paul Bettany.

Durante il primo conflitto mondiale nel 1918, le truppe inglesi guidate dal Capitano Stanhope (Sam Claflin) iniziano il loro turno, della durata di 6 giorni, nelle trincee della prima linea di combattimento nel nord della Francia in attesa di un imminente attacco dei tedeschi.

L’esercito teutonico da mesi sta preparando l’Offensiva di Primavera, è sempre più vicino al confine e la tensione nelle fredde trincee degli alleati si fa più pesante. In questo insopportabile clima di snervante attesa, la mente dei soldati sembra essere più in pericolo del corpo.

Arriva direttamente in Home Video questo interessante war movie, diretto dal regista londinese Saul Dibb (Suite francese ) che in compagnia di un cast di stelle internazionali come Sam Claflin (Hunger Games, Io prima di te) Asa Butterfield (Hugo Cabret, Sex Education) e Paul Bettany (Visione della saga Avengers), ha realizzato questo adattamento cinematografico di una potente opera teatrale vincitrice del Tony Award.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, il Bluray di 1918 – I Giorni del Coraggio, offre un comparto tecnico di spessore ma zero contributi di approfondimento.

Il quadro video mette in scena un dettaglio e una definizione di grande fattura, in cui emerge rigoglioso ogni minimo dettaglio dell’ambiente da trincea. Non ci sono segni di cedimento neanche negli ambienti più scuri.

Il versante audio vede la presenza di due tracce in formato 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale inglese. Si tratta di due codifiche di spessore capaci di sottolineare ogni momento del film con efficacia, pulizia e potenza sonora nei momenti più concitati.

Extra purtroppo assenti.