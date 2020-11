100% Lupo – Animazione colorata e vivace che invita ad accettarsi con i propri pregi e difetti – Recensione

100% Lupo: Il film di Alexs Stadermann si presenta visivamente accattivante e narrativamente coinvolgente. Presentato in anteprima ad Alice nella città.

Freddy Lupin, figlio di uno dei capi branco più forti e valorosi di sempre, è un giovane sicuro di sé, convinto che diventerà un lupo mannaro possente e temibile. Il tanto atteso giorno della trasformazione arriva, ma quando Freddy si espone alla luce della luna prende le sembianze di un “mostruoso”, dolce barboncino.

Che cosa funziona in 100% Lupo

Il film di Alexs Stadermann si presenta visivamente accattivante e narrativamente coinvolgente.

È impossibile non empatizzare con il giovane Freddy che, emarginato dal branco e intrappolato nel pelo di un tenero barboncino, resta determinato a farsi valere e a dimostrare che “i lupi migliori non sono quelli con gli artigli più affilati o le zanne più aguzze ma quelli con i cuori più grandi”.

Interessante è anche l’amicizia tra Freddy e una giovane cagnetta randagia che rappresenta l’unione tra due mondi, quello dei lupi mannari e quello dei cani nel film descritti come storicamente rivali. Il legame tra i due è un invito a superare le apparenze e i pregiudizi della società, un inno all’inclusione.

Perché non guardare 100% Lupo

100% Lupo è sicuramente un film ben costruito ma, a differenza del pelo rosa del suo protagonista, non si distingue per originalità: la struttura narrativa è molto simile a quella de Il Re Leone; il mondo dei cani randagi ricorda quello di Lilli e il vagabondo e la riunione di tutti i Lupi mannari, per la cerimonia di trasformazione, rimanda subito al ritrovo dei mostri per il centodiciottesimo compleanno di Mavis in Hotel Transilvania. Il regista australiano perde dunque l’occasione di esplorare a fondo e dipingere con originalità il mondo dei lupi mannari e percorre una strada già ampiamente battuta rifacendosi ai grandi classici d’animazione.

Nonostante ciò 100% Lupo resta un film dall’atmosfera colorata e vivace che valorizza le differenze e invita ad accettarsi con i propri pregi e difetti, perché ognuno è perfetto a suo modo.

Presentato in anteprima ad Alice nella Città, evento autonomo e collaterale della Festa del Cinema di Roma, 100% Lupo, sarà distribuito in sala da Notorious Pictures.