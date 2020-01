Tutte le serie TV di Warner Bros. di Dicembre – Le nostre Recensioni

A dicembre Warner Bros. Entertainment Italia ha reso disponibili le ultime stagioni dei serial di punta del suo catalogo. Scopri le serie più seguite dagli spettatori televisivi di Warner.

Dell’ottava stagione de Il Trono di Spade vi abbiamo già parlato abbondantemente.

Distribuita in DVD, Bluray e anche in edizione Steelbook, Il Trono di Spade, la Serie pluripremiata agli Emmy Awards – ritorna con una Stagione Finale densa di inganni e tradimenti, nobiltà e onore… e con uno scontro epico tra i vivi e i morti. L’Armata dei Morti – guidata dal Re della Notte, i suoi Estranei e un drago “non morto” – si scaglia contro Jon e Dany – e le loro forze congiunte – per un epilogo che è in divenire da otto stagioni e dando risposta alla miriade di domande che circondano il destino dei protagonisti. Tutto questo mentre la vera identità di Jon minaccia il diritto al trono di Dany e con Cersei che… sta mettendo in atto il suo subdolo piano. Per la versione Digipack in nostro possesso abbiamo realizzato un video Unboxing che trovate qui sotto!

Guarda il Video Unboxing del cofanetto dell’Ottava Stagione

La qualità audio e video è come sempre di ottimo livello nonostante ci si debba accontentare di una traccia in 5.1 Dolby Digital per l’audio italiano. Il quadro video brilla per definizione e dettaglio generale. Del resto la serie è girata in digitale e salvo errori è difficile fare orrori in sede di compressione o encoding. Codifica in 5.1 anche per la lingua originale.

Ricco il reparto degli extra:

• L’arrivo dell’inverno – “Dietro le quinte” delle colossali riprese della “Battaglia di Grande Inverno”.

• Il dovere è la morte dell’amore- Interviste esclusive agli autori e ai protagonisti.

• 10 commenti audio degli autori e del cast tra cui David Benioff, D.B. Weiss, Emilia Clarke, Conleth Hill e molti altri ancora.

• Il Trono di Spade: The Last Watch – Documentario esclusivo.

• 5 scene eliminate.

• Guida agli episodi – Opzione esclusiva per esplorare i retroscena dei personaggi e dei luoghi.

• Storie e leggende – Scopri la mitologia raccontata dalla prospettiva dei personaggi della serie.

Il 2019 non ha segnato solo la fine de “Il Trono di Spade” ma anche il saluto alla serie che ha sdoganato in modo positivo, e modaiolo, nel mondo la figura di Geek e Nerd. Dopo 12 anni di successi televisivi Sheldon Cooper e i suoi amici ci salutano per sempre con la dodicesima e ultima divertente stagione di The Big Bang Theory.

I migliori amici e brillanti fisici Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper sono dei geni in laboratorio ma socialmente impacciati fuori da esso. Nonostante ciò, Leonard ha sposato la sua bellissima e scaltra vicina di casa Penny e Sheldon, dopo un lungo corteggiamento, ha sposato la neurobiologa di successo Amy. E mentre l’ingegnere aerospaziale Howard e la sua adorabile moglie microbiologa, Bernadette, scoprono come ci si sente ad essere sposati con due figli, l’astrofisico Raj prende in considerazione un tradizionale matrimonio combinato. Mentre gli amici super intelligenti risolvono gli enigmi quotidiani posti dal mondo accademico, dalle crisi famigliari e dai videogiochi, i loro esperimenti sulla felicità domestica non mancano mai di produrre risultati esilaranti. La dodicesima e ultima stagione del continuum di risate perpetue comprende 24 episodi super carichi che portano la comicità verso una dimensione successiva… e oltre.

Disponibile solo in DVD la dodicesima stagione di The Big Bang Theory offre un comparto tecnico all’altezza in linea con i limiti del formato utilizzato. Audio italiano solo in stereo 2.0 Dolby Digital, di chiara origine televisiva, e 5.1 Dolby Digital per la lingua Inglese.

Per i fan ricco e imperdibile il comparto extra:

• Il meglio di The Big Bang Theory: Incontro al Comic-Con 2018.

• L’impatto di The Big Bang Theory.

• Il cast di The Big Bang Theory è ospite di Ellen.

• Il punto debole.

• Gli ultimi giorni di The Big Bang Theory.

• Svelare il mistero: Un addio a Big Bang.

• Le gag.

Il mese di Dicembre ha visto anche l’arrivo di due delle serie TV DC Comics più amate e seguite di sempre: Arrow e The Flash.

La settima e penultima stagione di Arrow è ora disponibile in DVD e Bluray con annessa slipcase di cartone.

Detenuto 4587. È questa la nuova identità di Oliver Queen alla Prigione di Massima Sicurezza di Slabside. C’è il Team Green Arrow a proteggere Star City mentre Oliver è dietro le sbarre… finché non appare un misterioso nuovo Green Arrow. Nel frattempo John Diggle e Dinah Drake hanno abbandonato i loro costumi… ma non tutti stanno seguendo il loro esempio. I limiti di Oliver verranno messi alla prova quando lui e la sua squadra si troveranno ad affrontare i cattivi più spietati di sempre, costringendolo a cercare la redenzione per la sua famiglia, il suo team e la sua identità mentre mette in discussione cosa voglia dire veramente essere un eroe. I 24 episodi della Stagione Sette colpiscono nel segno ogni volta!

La versione in bluray in nostro possesso offre un impeccabile e definito quadro video mentre per il doppiaggio italiano ci si deve accontentare di una traccia in 2.0 Dolby Digital, utile solo per godere della visione nella nostra lingua. Di tutto rispetto la codifica originale in 5.1 DTS HD MA.

Nutrito il versante degli extra:

• L’Epico evento crossover dei Supereroi DC con The Flash e Supergirl.

• Cattivi: tattiche di persuasione – uno speciale approfondimento che esplora i tuoi Supereroi DC preferiti.

• Dietro il crossover: “Altrimondi”.

• Il meglio dell’incontro della DC TV al Comic-Con di San Diego 2018.

• Le gag.

• Scene eliminate.

• L’Epico evento crossover dei Supereroi DC in 3 parti con The Flash e Supergirl.

Warner Bros. Entertainment Italia ha reso disponibile anche la stagione numero 5 di The Flash sia in DVD che in formato Bluray.

Barry Allen e sua moglie, Iris West, stanno finalmente abituandosi alla vita matrimoniale quando vengono visitati da Nora West-Allen, la loro figlia velocista che viene dal futuro. L’arrivo di Nora porta alla luce l’eredità che ognuno dei membri del Team Flash lascerà negli anni a venire, portando molti di loro a chiedersi chi sono nel presente. E mentre Nora idolatra Barry, serba un misterioso risentimento nei confronti di Iris. Mentre il Team Flash si adegua alla futura generazione di velocisti, si scopre che la presenza di Nora ha innescato l’arrivo del più spietato cattivo che abbiano mai affrontato: Cicada!

Video di assoluta qualità ma anche in questo caso solo traccia televisiva in 2.0 per la lingua italiana. Potente e preferibile la codifica in lingua inglese offerta in un roboante 5.1 DTS HD MA.

Buone notizie dai contenuti speciali con una notevole quantità di contributi di approfondimento.

• Include l’epico evento crossover dei Supereroi DC con Arrow e Supergirl.

• Cattivi: tattiche di persuasione – Uno speciale approfondimento che esplora i tuoi Super-Cattivi DC Preferiti.

• 3 inserti: Dietro il crossover: “Altrimondi” e il meglio dell’incontro della DC TV al Comic-Con di San Diego 2018 e l’evoluzione di Killer Frost.

• Le gag.

• Scene eliminate.

• Include l’epico evento crossover dei Supereroi DC in 3 parti, con Arrow e Supergirl.