Robert De Niro per The Irishman è già fuori dalla corsa agli Oscar?

Ebbene, ciò che è avvenuto nelle scorse ore ha veramente dell’incredibile.

Robert De Niro, dato per uno degli incontestabili favoriti per la corsa agli Oscar per la sua maestosa prova in The Irishman di Martin Scorsese, con tutta probabilità, stando agli ultimi verdetti decretati ed emessi dai votanti delle varie, più importanti associazioni dei premi cinematografici di maggiore prestigio e imprescindibile, estremo rilievo, pare davvero che non verrà candidato nella categoria di miglior attore protagonista ai prossimi Oscar per la sua magnifica prova suddetta.

Mercoledì scorso, sono state infatti annunciate le nomination agli Screen Actors Guild Awards e lunedì invece sono state rivelate le candidature ai Golden Globes.

Per quanto possa apparire scioccante e negativamente sorprendente, il nome di Robert De Niro non è stato enunciato e menzionato in nessuna categoria per entrambe queste manifestazioni.

Come oramai sappiamo, gli Screen Actors Guild Awards sono inconfutabilmente il premio più considerevole, per quanto concerne la categoria attoriale, che viene assegnato prima degli Oscar.

Inoltre, come succede da tempo immemorabile a questa parte, chi vince lo Screen Actors Guild Award come miglior attore è quasi sempre stato, almeno nelle ultime edizioni, il vincitore anche dell’Oscar.

Perlomeno, non è pressoché mai accaduto che un attore candidato all’Academy Award non sia stato altrettanto nominato agli Screen…

A eccezion fatta che conferma la regola, come si suol dire, dell’eclatante “caso Emily Blunt” dell’anno scorso. Vincitrice dello Screen Actors come non protagonista (!) di A Quiet Place e candidata per Mary Poppins Returns ma vistasi poi, come sempre, scippare delle nomination Oscar.

Robert De Niro, dunque, stando alle statistiche, appare già scandalosamente fuori dai giochi.

Dobbiamo però altresì tenere conto di alcune considerazioni parimenti impreteribili.

Sì, è vero che De Niro è stato escluso dagli Screen Actors Guild Awards ma The Irishman è stato candidato come Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture.

A ciò aggiungiamo che sarà proprio De Niro a ricevere l’Achievement Award, ovvero il premio alla carriera, alla prossima edizione degli Screen Actors…

La giuria degli Screen Actors…, considerando dunque che De Niro riceverà questo superiore riconoscimento, forse deve aver pensato che fosse trascurabile nominarlo nella cinquina dei Best Actor.

Comunque, a parte forse Emily Blunt e un sensazionale altro caso, quello di DiCaprio di Titanic, il film con più Oscar all’attivo assieme a Ben-Hur, il quale fu ignorato dalle nomination, ricevendo però la candidatura ai Golden Globe ma non ottenendo, appunto, quella agli Screen, l’esclusione di De Niro sarebbe più unica che rara. Incomprensibile e del tutto ingiustificata. Difatti, sarà quasi sicuramente The Irishman a vincere l’Oscar come miglior film e ad aggiudicarsi molte preziose statuette.

Lui n’è il lead character, come dicono gli americani, cioè il protagonista assoluto e il maggior artefice, oltre naturalmente a Scorsese.

Poiché è stato De Niro a opzionare il libro di Charles Brandt, da cui è stata tratta la sceneggiatura di Steven Zaillian, insistendo fortemente per anni affinché The Irishman fosse realizzato, tanto da divenirne il produttore principale.

De Niro, quindi, si consolerà se The Irishman vincerà l’Oscar come Miglior Film dell’anno?

Premio che riceverà lui assieme a tutti gli altri produttori principali fra cui Scorsese stesso?