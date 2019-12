Rakuten TV si prepara al Natale con i fuochi d’artificio

Rakuten TV si prepara al Natale con un’offerta ricca di grandi blockbuster per tutta la famiglia. Da Il Re Leone nella nuova trasposizione in live action targata Disney che ha sbancato il Box Office con oltre 37 milioni di Euro, disponibile dal 4 dicembre sulla piattaforma, a Angry Birds 2 sequel di Angry Birds – Il film e IT – Capitolo 2, secondo capitolo dello spaventoso horror tratto dal romanzo di Stephen King, entrambi nella migliore qualità audio-video in 4K HDR.

Sarà un Natale all’insegna del grande cinema con titoli come Tolkien sulla vita dello scrittore e filologo britannico J. R. R. Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit nella versione in 4K HDR, E Poi c’è Katherine, interpretato dal Premio Oscar Emma Thompson nei panni di una spietata conduttrice di un talk show che rischia di perdere la direzione del suo programma. E ancora Stuber in 4K HDR, action crime che racconta le avventure di un autista di Uber che diventa, suo malgrado, co-protagonista in un’operazione di polizia, Blinded by the Light adattamento cinematografico delle memorie Greetings from Bury Park di Sarfraz Manzoor, giornalista ossessionato da Bruce Springsteen.

Nell’offerta Natalizia non possono mancare classici come Polar Express, Le Cronache di Narnia, Mamma ho perso l’aereo e il suo sequel Mamma ho perso l’aereo 2 – Mi sono smarrito a New York, Una Notte al museo, Il Grinch, Nightmare before Christmas, Hook Capitan Uncino, Jumanji e Jumanji: Benvenuti nella giungla, Matilda 6 mitica, Ghostbusters, Paddington, Paddington 2, Love Actually, A Christmas Carol, Pinocchio, Remi, Il Piccolo Principe, Oliver Twist, Tutti insieme appassionatamente e molti altri.

Da non perdere dal 9 dicembre al 6 gennaio 2020 “The Best of 2019”, una selezione delle migliori pellicole di quest’anno. Da A Star is born, intensa storia d’amore con la coppia Bradley Cooper e Lady Gaga premiata con un Oscar® per la Migliore Canzone Originale, a Bohemian Rhapsody enorme successo al botteghino con quasi 30 milioni di Euro per il biopic musicale sulla mitica band dei Queen e il loro frontman Freddie Mercury, vincitore di 4 Premi Oscar. Green Book, storia di un’insolita amicizia con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, vincitore di 3 Academy Awards, Black Panther il film della Disney sul supereroe black della Marvel da ben 3 Premi Oscar, La Favorita pellicola d’autore in costume diretta da Yorgos Lanthimos con Olivia Colman nel ruolo della Regina Anna nell’Inghilterra del 18esimo secolo aggiudicatasi il Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista. E ancora Se la strada potesse parlare, dramma razziale tratto da uno dei libri più noti e apprezzati dello scrittore afroamericano James Baldwin, “If Beale Street Could Talk”, vincitore di 1 Premio Oscar a Regina King come Miglior Attrice Non Protagonista, First Man – Il Primo Uomo sulla storia della missione Apollo 11 della NASA durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Il film è stato premiato con un Oscar per gli effetti visivi. Dolor Y Gloria, ultimo film del maestro Pedro Almodovar con Antonio Banderas premiato al Festival di Cannes come Miglior Attore e Penélope Cruz, Rocketman il biopic su Sir Elton John, Spider-Man – Un nuovo universo versione animata del famoso supereroe, Spider-man: Far From Home grande successo al Box Office con oltre 11 milioni di Euro d’incasso. Un omaggio anche al cinema italiano con Il Traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nel ruolo primo pentito di Mafia Tommaso Buscetta, vincitore di ben 7 Nastri d’Argento, Il Vizio della Speranza vincitore del Premio del Pubblico alla Festa del cinema di Roma 2018 e di numerosi altri premi tra cui 3 Nastri d’Argento e Il Primo Re di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, storia senza tempo di amore, sangue e conflitto premiata con 3 Nastri d’Argento.

E ancora una speciale promozione dedicata ad uno dei registi cult del cinema americano: Woody Allen con una selezione dei suoi film più iconici. Da Misterioso Omicidio a Manhattan a Mariti e Mogli, Provaci ancora Sam, Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona, Match Point, Scoop, Blue Jasmine, Café Society, Sogni e delitti, e tanti altriInfine dal 6 dicembre al 10 gennaio 2019 da non perdere la promo Disney con una selezione delle migliori pellicole della Walt Disney. Tra gli altri Dumbo (2019), Aladdin (2019), Frozen, Il Ritorno di Mary Poppins, Inside Out, Monsters University, Coco, Maleficent, Il libro della giungla (2016), Oceania, La Bella e la Bestia (2017) e i grandi classici targati Disney come La Sirenetta, Biancaneve e i Sette Nani, La Principessa e il Ranocchio, e molti ancora.