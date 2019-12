Musicemotion – Daniel Harding – la Filarmonica della Scala su CG Digital

Dopo aver già reso disponibile online MUSICEMOTION – DANIEL HARDING CG Entertainment presenta, in anteprima esclusiva CG Digital sulla piattaforma cgentertainment.it, il secondo film-concerto dal progetto MusicEmotion. La musica della Filarmonica della Scala diretta dal Maestro Myung-Whun Chung arriva ora in streaming a casa degli spettatori, un’occasione unica per conoscere il grande repertorio sinfonico e i suoi massimi interpreti. Le riprese del concerto, con la regia di Blando Maria Melli, permettono allo spettatore di essere immersi nell’esecuzione, abbattendo la barriera che divide pubblico e artista e sono arricchite da contributi speciali in cui Francesco Micheli, regista e autore e direttore artistico della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, racconta i brani in programma.

Questi contributi, per la regia video di Andrea Franceschini, forniscono allo spettatore una guida coinvolgente, che avvicina alla musica con facilità e immediatezza permettendo di comprendere le scelte dei compositori anche grazie alle interviste ai direttori e ai professori dell’orchestra.

MUSICEMOTION – MYUNG-WHUN CHUNG

FILARMONICA DELLA SCALA

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36

BÉLA BARTÓK

Concerto per orchestra

Regia: Blando Maria Melli

Editing per il cinema: Pietro Tagliaferri

Introduzioni: Francesco Micheli

Regia contenuti extra: Andrea Franceschini

Frutto di un periodo di crisi esistenziale dovuto alla sua omosessualità e al fallito matrimonio con una ex allieva, la Quarta di Čajkovskij è, nelle parole dell’autore, «una confessione musicale dell’anima». Il Concerto per orchestra di Bartók è un pezzo dai caratteri contrastanti che passa dalla severità, alla danza, alla cupezza fino all’ottimistico finale. I brani, eseguiti al Teatro alla Scala, sono affidati alle cure del coreano Myung-Whun Chung. Nelle introduzioni di Francesco Micheli, oltre all’intervista con il Maestro, le telecamere seguono nel suo lavoro Gino Salvi, storico addetto all’orchestra.

MUSICEMOTION – MYUNG-WHUN CHUNG è un’anteprima esclusiva CG Digital: https://www.cgentertainment.it/film-dvd/musicemotion-myungwhun-chung/f22162/