Matrimonio all’italiana in Bluray con il tuo aiuto!

Attiva la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare in Limited Edition Numerata Blu-Ray la versione restaurata di Matrimonio all’italiana. Grazie a Surf Film è stato possibile avere accesso alla versione integrale del film di De Sica restaurato nel 2014 da Surf Film S.r.L. e Fondazione Cineteca di Bologna, Technicolor Foundation for Cinema Heritage con il contributo di Memory Cinema, presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.

L’edizione Blu-ray – numerata e con i nomi di tutti i sostenitori del progetto – verrà realizzata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 14 Gennaio SOLO ED IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: www.cgentertainment.it/film-dvd/matrimonio-allitaliana/f6873/

Tratto dall’opera teatrale di Eduardo De Filippo, Filumena Marturano, il film di De Sica vede nei panni dei due sposi Sophia Loren e Marcello Mastroianni, per i quali lo stesso regista aveva da poco orchestrato il più celebre spogliarello della storia del cinema in Ieri, oggi e domani.

Dopo essere stata domestica e amante del ricco Domenico, Filumena, fingendosi in punto di morte, riesce a farsi sposare. L’inganno però viene scoperto e Domenico è risoluto a sciogliere il matrimonio, ma Filumena non si arrende e così gli rivela di avere tre figli, uno dei quali suo…

Matrimonio all’italiana ottenne due nomination agli Oscar, come miglior film straniero e come migliore attrice, vinse quattro David di Donatello, miglior regista, miglior produttore, migliore attrice protagonista, miglior attore protagonista, il Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista (Tecla Scarano), il premio a Sophia Loren come migliore attrice al Moscow International Film Festival.

L’EDIZIONE CONTERRA’:

1. Blu-ray da nuovo Master HD

2. Slipcase di cartone con nuovo artwork

3. Artwork alternativo per l’ Amaray interno

4. Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

5. Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE)

6. La copia del film in versione digitale HD a noleggio in anteprima

Nuovi contenuti speciali saranno annunciati a breve.

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

SUL RESTAURO

“Il restauro integrale a risoluzione 4K si è basato su un interpositivo 35mm stampato nel 1964 direttamente dal negativo camera, che sfortunatamente è andato perduto. Questo interpositivo di seconda generazione è stato trovato presso il gruppo Éclair, depositato per conto di Studio Canal, e si è rivelato il migliore elemento disponibile su cui basare il processo di restauro. Rispetto ai restauri e alle ristampe precedenti, la scoperta di questo nuovo elemento ha permesso di guadagnare una genera zione, perché fino a oggi tutti i restauri si erano basati sull’unico elemento di conservazione disponibile in Italia: un internegativo di proprietà della Surf Film. La fase di correzione del colore ha beneficiato della preziosa super visione di Ennio Guarnieri, che non solo aveva collaborato con l’operatore Roberto Gerardi ma fu a sua volta di rettore della fotografia di alcuni film di Vittorio De Sica, come Il giardino dei Finzi Contini.”

Davide Pozzi e Elena Tammaccaro, L’Immagine Ritrovata