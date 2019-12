IT Capitolo Due – Recensione del Bluray in Steelbook con Bonus Disc

IT Capitolo Due: Il pagliaccio demoniaco di Andy Muschietti è finalmente sbarcato in home video in versione DVD, Bluray e 4K Ultra HD dal 19 dicembre. Attenzione però perché sono state distribuite molte edizioni differenti, addirittura una con statua, ma solo la steelbook e quella 4K hanno un disco bonus ricco di extra.

Vi abbiamo già presentato tutte le versioni distribuite da Warner Bros. Home Entertainment Italia e anche annalizzato il film che, anche se non perfetto, abbiamo trovato comunque all’altezza della situazione e nettamente migliore dell’originale versione televisiva degli anni’90.

In questo articolo quindi ci limiteremo, come ormai nostra consuetudine, all’analisi tecnica dell’edizione di IT Capitolo Due in nostro possesso, la Steelbook con Bonus Disc.

Tecnicamente parlando il disco blu di IT Capitolo Due offre un impianto video e audio totalmente all’altezza, ma per godere dei contenuti di approfondimento è assolutamente indispensabile la presenza e l’utilizzo del disco bonus.

Girato completamente in digitale, come il suo predecessore, e finalizzato in 2K, il quadro video del bluray di IT Capitolo Due offre una trasposizione domestica completamente in linea con quanto visto in sala. Il croma, l’illuminazione e la definizione sono globalmente convincenti anche quando mutano a seconda delle situazioni, parte del film è pensato con lunghi flashback, e solo in alcuni momenti mostra il fianco alle scelte fotografiche e di post produzione che nascondono sporadicamente un dettaglio che è invece di altissimo pregio.

Ottime notizie per quanto riguarda il versante audio grazie all’inclusione di una traccia in 5.1 DTS HD Master Audio per il doppiaggio italiano. Una codifica losseless convincente e dal grande impatto sonoro per dinamicità, pulizia e ampiezza. Non manca ovviamente la traccia originale in lingua inglese offerta in un potente Dolby Atmos.

Per quanto riguarda il reparto dei contenuti speciali come già detto in precedenza sul disco del film troviamo il solo commento audio del regista. Fortunatamente però Warner Bros. Home Entertainment Italia ha inserito nella steelbook, e nell’edizione 4K, anche un prezioso disco bonus ricco di contenuti di approfondimento.

Disco Bonus:

• The Summers of IT: Chapter One, You’ll Float Too (35:38) Speciale con interviste, momenti dal set e le audizioni del cast.

• The Summers of IT: Chapter Two, IT Ends (39:30) Ritroviamo il giovane cast cresciuto e incontriamo quello adulto in un approfondimento dal grande impatto emotivo.

• Pennywise Lives Again! (09:55) La creazione del pagliaccio demoniaco.

• This Meeting of the Losers Club Has Officially Begun (08:12) Confronto tra le due generazioni di perdenti.

• Finding The Deadlights con Stephen King (06:18) Breve presentazione dell’autore.