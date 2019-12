I nostri pronostici per le nomination agli Oscar 2020

Orbene, come noi cinefili sappiamo, il prossimo, imminente 13 Gennaio saranno annunciate le tanto attese e sospirate nomination agli Oscar.

In questo giorno, verremmo a conoscenza di tutti i nomi dei pretendenti candidati che gareggeranno alla novantaduesima edizione degli Academy Awards.

Ecco, per quanto la storia degli Oscar sia stata costellata da abbagli clamorosi e da esclusioni vergognose, per quanto si possa giustamente opinare in merito alla sua fallacità riguardante conseguentemente la vittoria dei film e degli attori nominati, sebbene spesso siano un premio politicizzato e agganciato a logiche commerciali in linea con la grandeur, soventemente pacchiana, di tale manifestazione, a tutt’oggi gli Oscar, comunque, rimangono inappellabilmente il cinematografico premio più prestigioso assegnato a chi lavora nel Cinema. Il premio inevitabilmente più ambito e, checché se ne dica, il più importante e inseguito da chiunque bazzichi, diciamo, nel campo della Settima Arte. Il premio più splendente, ricercato e inesorabilmente più rinomato.

Quindi, bando alle prevedibili polemiche in merito e tralasciando ogni possibile dietrologia retorica e sostanzialmente inutile, è altresì indubbio che gli Oscar, a dispetto perfino di ogni critica e colpa che gli si possano accollare in maniera pretestuosamente radicale, restano e rimarranno imperituramente una tappa imprescindibile e indispensabile.

Nell’attesa, perciò, di venire a conoscenza delle pellicole e degli attori che entreranno in gara e verranno ufficializzati, divertiamoci oggi a stilare i nostri pronostici.

Pronostici sui nomi di film e attori che, in base ai nostri calcoli statistici, potrebbero in linea di massima corrispondere precisamente a quelli, per l’appunto, diramati nel suddetto giorno del 13 Gennaio.

Infatti, stando agli addetti del settore riguardo le predictions, così come dicono gli americani, la nostra ipotetica lista potrebbe, a rigor di logica, rivelarsi certamente fondata.

I tre film che maggiormente si daranno battaglia in ogni categoria nominabile, saranno senz’ombra di dubbio gli acclamatissimi Parasite di Bong Joon-ho (il film, peraltro, che ha ottenuto la più alta e stellare media di valutazione superbamente positiva su tutti i più rilevanti siti aggregatori recensori), The Irishman di Martin Scorsese e il controverso C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Fra i registi possibilmente candidati, oltre ai tre appena menzionativi, la lotta si farà quanto mai interessante.

Nei giochi della selezione come Best Director dell’anno, potrebbero essere citati Sam Mendes con 1917, Pedro Almodóvar con Dolor y gloria e, perché no, anche Todd Phillips con Joker.

Ma non facciamo confusione. Qui sotto vi elencheremo in dettaglio la nostra previsione.

BEST PICTURE

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

The Irishman

Joker

Storia di un matrimonio

1917

BEST DIRECTOR

Quentin Tarantino

Bong Joon-ho

Martin Scorsese

Todd Phillips

Noah Baumbach

BEST ACTOR

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Storia di un matrimonio)

Robert De Niro (The Irishman)

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood)

BEST ACTRESS

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Renée Zellweger (Judy)

Charlize Theron (Bombshell)

Ankwafina (The Farewell)

Saoirse Ronan (Piccole donne)

BEST SUPPORTING ACTOR

Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due Papi)

BEST SUPPORTING ACTRESS

Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Jennifer Lopez (Le ragazze di Wall Street)

Margot Robbie (Bombshell)

Florence Pugh (Piccole donne)

Annette Bening (The Report)

Le sorprese maggiori potremmo averle nelle categorie come migliore sceneggiatura, originale e non, e in quelle tecniche ove la cosiddetta disputa potrebbe riservarci nomi inaspettati.