Drive Me Home – D’Amore e Marchioni in DVD e CG Digital

Dal 17 dicembre è disponibile in Digital Download e in DVD Drive Me Home il film di Simone Catania che vede per la prima volta insieme Marco D’Amore e Vinicio Marchioni, le star di Gomorra e di Romanzo Criminale.

L’edizione digitale è disponibile per il noleggio e per il download grazie a CG Digital, il servizio di video on demand attivo sulla piattaforma cgentertainment.it.

Nella versione Dvd Drive Me Home è accompagnato nei contenuti speciali da due clip-prequel, che narrano gli eventi antecedenti a quelli del film, il trailer e il video Portami a casa.

Amici per la pelle, Antonio (Vinicio Marchioni) e Agostino (Marco D’Amore) sono cresciuti in un piccolo paesino siciliano, sognando una vita altrove. Oggi trentenni, vivono entrambi all’estero. Quando Antonio scopre che la sua casa natia sta per essere venduta all’asta, decide di cercare Agostino per chiedergli aiuto. Però, non si vedono né si sentono da anni e le loro vite sono cambiate: vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagneranno attraverso l’Europa in un viaggio sulle ruote di un tir.

“Attraverso un viaggio ho cercato di raccontare il sentimento di molti ragazzi che hanno scelto di vivere all’estero ma che vorrebbero tornare. Drive Me Home vuole dunque far riflettere sul mondo contemporaneo, sul significato della parola “casa”, sul valore di un ritorno, un valore che la nostra generazione fa fatica a riconoscere: quello delle proprie origini. Un film a suo modo militante di recupero delle origini, della terra e dell’identità non solo individuale ma anche collettiva.” Simone Catania