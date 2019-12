Esclusiva CG Digital: “Loop” e “His Master’s Voice” ora on demand

Sono ora disponibili On Demand in ESCLUSIVA CG Digital per l’Italia sulla piattaforma CGentetainment.it due imperdibili sci-fi movie già apprezzati dal pubblico del Trieste Science+Fiction Festival: His Master’s Voice di György Pálfi e Loop di Isti Madarász, opera vincitrice del Melies Méliès d’Argent come miglior film europeo. Per vedere i film basta accedere alla piattaforma cgentertainment.it e scegliere se noleggiare o scaricare il file digitale.

HIS MASTER’S VOICE

Un viaggio alla ricerca delle proprie origini sospeso tra immaginazione e realtà, tra mistero e cospirazione.

Péter parte per gli Stati Uniti insieme alla fidanzata Dóra per rintracciare il padre, che ha abbandonato anni prima lui e suo fratello partendo dall’Ungheria comunista senza farvi mai ritorno. Adesso trentenne, Péter è convinto di averlo riconosciuto in un documentario su un misterioso incidente che aveva causato la morte per combustione di alcune persone, ed è deciso a rintracciarlo.

Regia: György Pálfi. Con Kate Vernon, Marshall Williams, Andrew Moodie, Jennifer Vallance, Eric Peterson.

GUARDA ORA IL FILM https://www.cgentertainment.it/film-dvd/his-masters-voice/f22158/

LOOP

Un avvincente thriller con loop temporali, costruito con un perfetto meccanismo di incastri narrativi che catturano lo spettatore fino all’ultima scena.

Adam viene assoldato per trafficare sostanze mediche illegali fuori dal paese, ma questa volta lui e la sua fidanzata Anna hanno in mente di fuggire col carico e iniziare una nuova vita. Quando stanno per partire, scoprono che Anna aspetta un bambino: Adam decide allora di abbandonarla al suo destino e partire da solo. Sarà solo la prima di una serie di decisioni sbagliate che manderanno tutto fuori controllo…

Regia: Isti Madarász. Con Dénes Száraz, Dorina Martinovics, Zsolt Anger, Géza D. Hegedüs, Zsuzsa Málnai, György Honti.

GUARDA ORA IL FILM https://www.cgentertainment.it/film-dvd/loop/f22157/

