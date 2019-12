Caravaggio – L’Anima e il Sangue e Van Gogh. Tra il grano e il cielo ora in DVD e Bluray

Koch Media, in collaborazione con Nexo Digital, è orgogliosa di annunciare la pubblicazione nei prossimi giorni di due nuovi titoli della serie “La Grande Arte al Cinema”, progetto originale esclusivo di Nexo Digital. Dal 12 dicembre 2019 sono disponibili in DVD e Blu-ray Limited Edition, Caravaggio – L’Anima e il Sangue e Van Gogh. Tra il grano e il cielo.

Realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Palazzo Reale e Vatican Media e con il supporto di Malta, Caravaggio – L’ Anima e il Sangue è il film d’arte prodotto da Sky e Magnitudo Film dedicato ad uno degli artisti più controversi e amati al mondo, Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. Il film è un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Caravaggio – L’Anima e il Sangue è un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. La voce dell’Io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa ed al tempo stesso intima, è quella di Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours ed ex-giudice di X Factor, un artista multiforme e talentuoso, rivoluzionario e originale, impulsivo e profondo. Un alter ego capace, come Caravaggio, di emozionare e sconvolgere.

A seguito del successo straordinario di Loving Vincent, Van Gogh. Tra il grano e il cielo offre invece un nuovo sguardo sull’artista, attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese: Helene Kröller-Müller (1869-1939), la donna che ai primi del Novecento, ammaliata da un viaggio tra Milano, Roma e Firenze, e sull’esempio del mecenatismo dei Medici, giunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori, tra dipinti e disegni. Il film diretto da Giovanni Piscaglia e scritto da Matteo Moneta con la consulenza scientifica e la partecipazione di Marco Goldin, è prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital e racconta l’unione spirituale di due persone che non si incontrarono mai durante la loro vita (Helene Kröller-Müller aveva 21 anni quando Van Gogh morì nel 1890), ma che condivisero la stessa tensione verso l’assoluto, la stessa ricerca di una dimensione religiosa e artistica pura, senza compromessi. Ad accompagnare l’intero racconto è l’attrice Valeria Bruni Tedeschi, ripresa nella chiesa di Auvers-sur-Oise che Van Gogh dipinse qualche settimana prima di suicidarsi.